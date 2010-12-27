Паредес хочет перейти из "Зенита" в "Милан"

Трансфер футболиста в Петербурге оценили в 30-35 миллионов евро.

Петербургский клуб "Зенит" может лишиться еще одного полузащитника. На сайте Calciomercato появилась информация, что аргентинский хавбек Леандро Паредес дал предварительное согласие на переход в итальянский "Милан".

Переговоры с игроком уже провели спортивный директор "Милана" Леонардо и директор департамента стратегического развития Паоло Мальдини. Ожидается, что представители клубов вступят начнут обсуждать переход во время открытия зимнего трансфертного окна. Петербургский клуб планирует продать футболиста за 30-35 миллионов евро.

Леандро Паредес перешел в петербургский "Зенит" и римской "Ромы" в октябре 2017 года и подписал контакт на 4 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл за "сине-бело-голубых" шесть матчей в и забил один гол.

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Фото: ФК "Зенит"