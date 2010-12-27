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Сборная России выиграла у Чехии в товарищеском матче
Сегодня, 8:18
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lesjasap
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Сборная России выиграла у Чехии в товарищеском матче

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Игра завершилась с разгромным счетом 5:1.

Сборная России по футболу победила в товарищеском матче против спортсменов из Чехии.  Встреча состоялась вечером 10 сентября в городе Ростов-на-Дону. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу наших соотечественников.

Голами в ворота противника отличились игроки Алексей Ионов. Именно он открыл счет на восьмой минуте матча. Его поддержали Антон Заболотный на 24 минуте, Александр Ерохин на 79 минуте и Дмитрий Полоз н 83 минуте. Также Ионов забил соперникам в серии пенальти на 29 минуте игры.

Единственный чех, которому покорились ворота российской команды -Томаш Соучек. Он смог пробиться сквозь защиту на 74 минуте игры.

Напомним, что еще до начала букмекеры прогнозировали победу сборной России над Чехией. Шансы команды оценивали в три раза выше, чем у иностранцев.

Фото: Вконтакте/Сборная России по футболу

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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