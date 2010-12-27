Сборная России выиграла у Чехии в товарищеском матче

Игра завершилась с разгромным счетом 5:1.

Сборная России по футболу победила в товарищеском матче против спортсменов из Чехии. Встреча состоялась вечером 10 сентября в городе Ростов-на-Дону. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу наших соотечественников.

Голами в ворота противника отличились игроки Алексей Ионов. Именно он открыл счет на восьмой минуте матча. Его поддержали Антон Заболотный на 24 минуте, Александр Ерохин на 79 минуте и Дмитрий Полоз н 83 минуте. Также Ионов забил соперникам в серии пенальти на 29 минуте игры.

Единственный чех, которому покорились ворота российской команды -Томаш Соучек. Он смог пробиться сквозь защиту на 74 минуте игры.

Напомним, что еще до начала букмекеры прогнозировали победу сборной России над Чехией. Шансы команды оценивали в три раза выше, чем у иностранцев.

Фото: Вконтакте/Сборная России по футболу