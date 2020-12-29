Петербуржцы спрыгнули с жилой высотки в Неву с парашютами

Многие очевидцы не оценили такой экстрим.

В воскресенье, 17 января, петербуржцы стали свидетелями необычных развлечений. Молодые люди спрыгнули с парашютами с многоэтажки в Рыбацком. Видео опубликовали в группе "РЫБАЦКОЕ – наш район!" в социальной сети "ВКонтакте".

Парашютисты сегодня прыгнули с ЖК "Живи в Рыбацком" и приземлились на торосы на Неве. очевидцы

Многие петербуржцы не оценили такой экстрим, отметив, что высота была небольшой для раскрытия парашюта.

Около года назад петербуржцы прыгнули с парашютом в Девяткино.

Видео: ВК/ РЫБАЦКОЕ - наш район! (Вячеслав Титов)