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Петербуржцы спрыгнули с жилой высотки в Неву с парашютами

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Многие очевидцы не оценили такой экстрим.

В воскресенье, 17 января, петербуржцы стали свидетелями необычных развлечений. Молодые люди спрыгнули с парашютами с многоэтажки в Рыбацком. Видео опубликовали в группе "РЫБАЦКОЕ – наш район!" в социальной сети "ВКонтакте". 

Парашютисты сегодня прыгнули с ЖК "Живи в Рыбацком" и приземлились на торосы на Неве.

очевидцы

Многие петербуржцы не оценили такой экстрим, отметив, что высота была небольшой для раскрытия парашюта.

Около года назад петербуржцы прыгнули с парашютом в Девяткино.

Видео: ВК/ РЫБАЦКОЕ - наш район! (Вячеслав Титов)

Теги: нева, парашют, прыжок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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