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Парапланеристка оказалась в коме после соревнований в Ломоносове
Сегодня, 10:44
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nastya960

Парапланеристка оказалась в коме после соревнований в Ломоносове

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Спортсменка во время соревнований сорвалась с высоты 3-5 метров.

В Ленобласти 15 марта в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в тяжелом состоянии была госпитализирована 37-летняя женщина в коме. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Оказалось, что клуб "СкайСтрим" проводил соревнования по парапланированию рядом с деревней Глухово (Ломоносовский район). По словам директора "Спортивной Федерации спорта Сверхлегкой авиации ЛО", на старте пилот совершил ошибку из-за чего и произошло падение с высоты 3-5 метров.

У упавшей спортсменки ушиб головного мозга тяжёлой степени, закрытая черепно-мозговая травма. Женщина находится в коме третьей степени.

Очевидец: на Оборонной мужчина встал и побежал после падения с пятого этажа. 

Фото: pixabay 

Теги: параплан
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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