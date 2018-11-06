Парапланеристы после столкновения упали с высоты полутора километров и выжили. Об этом сообщили журналисты издания Daily Mail. Они написали о том, что два любителя экстремальных ощущений столкнулись друг с другом в небе над озером Эгебелет во французском департаменте Савойя. После этого "летчики" упали на деревья. Там один из участников инцидента потерял сознание.
Одним из пострадавших оказался 31-летний Себастьян Уатье. Он пять лет занимался мотопланеризмом и год - парапланеризмом. Несчастный случай с ним произошел 22 мая. Он ударился о парапланеристку. Видеокамера зафиксировала момент происшествия. Во время падения мужчина попытался справиться с запутавшимся парапланом и вернуть себе управление, раскрыть запасное крыло.
В результате столкновения оба героя событий не получили серьезных травм. Уатье считает, что оба парапланериста виноваты в произошедшем, так как внимательно не изучили воздушные потоки.
Индийский пилот параплана хотел спасти туриста и погиб сам.
Видео: Youtube/Sébastien Watier
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