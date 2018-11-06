Спортсмены упали на деревья.

Парапланеристы после столкновения упали с высоты полутора километров и выжили. Об этом сообщили журналисты издания Daily Mail. Они написали о том, что два любителя экстремальных ощущений столкнулись друг с другом в небе над озером Эгебелет во французском департаменте Савойя. После этого "летчики" упали на деревья. Там один из участников инцидента потерял сознание.

Одним из пострадавших оказался 31-летний Себастьян Уатье. Он пять лет занимался мотопланеризмом и год - парапланеризмом. Несчастный случай с ним произошел 22 мая. Он ударился о парапланеристку. Видеокамера зафиксировала момент происшествия. Во время падения мужчина попытался справиться с запутавшимся парапланом и вернуть себе управление, раскрыть запасное крыло.

В результате столкновения оба героя событий не получили серьезных травм. Уатье считает, что оба парапланериста виноваты в произошедшем, так как внимательно не изучили воздушные потоки.

Индийский пилот параплана хотел спасти туриста и погиб сам.

Видео: Youtube/Sébastien Watier