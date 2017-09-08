Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Paramount выпустила первый кадр нового "Терминатора"
Сегодня, 22:21
0
IRINA_CHALKINA
61

Paramount выпустила первый кадр нового "Терминатора"

0
 
 

В фильме появится Арнольд Шварценеггер.

Вечером 1 августа, кинокомпания Paramount опубликовала первый кадр нового "Терминатора" в своем Instagram.

На кадре можно увидеть женский состав фильма: Дани Рамос  в исполнении Наталья Рейес, Грэйс  (Макензи Дэвис) и звезда первых двух фильмов Сара Коннор (Линда Гамильтон). В сети уже появились кадры со съемочной площадки.

Сюжет киноленты пока держат в строжайшем секрете. Известно, что сценаристы вдохновляются оригинальным "Терминатором".

Съемки начались в начале июня, а на прошлой неделе на площадке появился сам Арнольд Шварценеггер.

В роли режиссера выступит Тим Миллер, известный по фильму "Дедпул". А курировать сам процесс будет Джеймс Кэмерон. 

Премьера киноленты назначена на 22 ноября следующего года.

Фото: paramountpics/Instagram

 

 

Теги: арнольд шварценеггер , терминатор
Категории: Лента новостей Культура Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5