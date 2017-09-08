Paramount выпустила первый кадр нового "Терминатора"

В фильме появится Арнольд Шварценеггер.

Вечером 1 августа, кинокомпания Paramount опубликовала первый кадр нового "Терминатора" в своем Instagram.

На кадре можно увидеть женский состав фильма: Дани Рамос в исполнении Наталья Рейес, Грэйс (Макензи Дэвис) и звезда первых двух фильмов Сара Коннор (Линда Гамильтон). В сети уже появились кадры со съемочной площадки.

Сюжет киноленты пока держат в строжайшем секрете. Известно, что сценаристы вдохновляются оригинальным "Терминатором".

Съемки начались в начале июня, а на прошлой неделе на площадке появился сам Арнольд Шварценеггер.

В роли режиссера выступит Тим Миллер, известный по фильму "Дедпул". А курировать сам процесс будет Джеймс Кэмерон.

Премьера киноленты назначена на 22 ноября следующего года.

Фото: paramountpics/Instagram