Paramount представил первый тизер сериала по игре Halo

Зрители увидят проект в 2022 году.

Киностудия Paramount представил первый тизер сериала по компьютерной игре Halo. Главным героем истории станет суперсолдат по имени Мастер Чиф, которого сыграл актер Пабло Шрайбер, известный зрителям по таким проектам как "Охота на воров" и "Защищая Джейкоба".В ролике персонаж продемонстрирован со спины, покрытой боевыми шрамами. Он надевает на себя военное снаряжение. В это время мужчину приветствует женский голос электронного помощника.

Напомним, что игровая серия в жанре шутера от первого лица рассказывала о людях со сверхспособностями, которые сражаются против враждебных инопланетных рас. Известно, что в сериале снялись Наташа МакЭлхоун ("Шоу Трумана"), Боким Вудбайн ("Вспомнить все"). О начале телевизионной адаптации проекта создатели впервые рассказали в 2014 году. Режиссером сериала Отто Батхерст, приложивший руку к сериалам "Острые козырьки" и "Черное зеркало".

Точная дата выхода сериала не определена.

Вышел тизер "Лакричной пиццы" с Брэдли Купером и Беном Стиллером.

Фото и видео: YouTube / JoBlo Movie Trailers

