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Paramount Plus представил трейлер второго сезона сериала "Halo"

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Релиз новых серий запланирован на 8 февраля.

В социальных сетях опубликован свежий трейлер второго сезона сериала "Halo". Создатели проекта из Paramount Plusобъяснили, что в новых сериях Мастер Чиф поведет свою команду суперсолдат против инопланетной угрозы — Ковенанта.  В актерском составе телевизионного шоу указаны Пабло Шрайбер, Джен Тейлор, Наташа Макэлхоун, Дэнни Сапани, Олив Грэй. Исполнительным продюсером шоу заявлен Дэвид Винер.Официальная премьера выпусков стартует с 8 февраля 2024 года.

Будучи лучшей надеждой человечества на победу в войне, Джон-117 обнаруживает свою глубокую связь с загадочной инопланетной структурой, которая содержит ключ к спасению человечества или его уничтожению — Ореолу.

анонс шоу

Появился первый трейлер хоррора "Эбигейл".

Фото и видео: YouTube / Paramount Plus

Теги: paramount plus, второй сезон, сериал, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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