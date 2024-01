Появился первый трейлер хоррора "Эбигейл"

Релиз картины намечен на 19 апреля.

Студия Universal Pictures выпустила в социальных сетях трейлер к предстоящему фильму ужасов "Эбигейл". Официальный выход фильма в свет запланирован на 19 апреля. Режиссерами проекта стали Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Гиллетт, также известные как Radio Silence. Вместе дуэт стал создателем таких популярных фильмов ужасов как "Крик" (2022), "Крик VI" (2023) и "Я иду искать" (2019). В актерском составе заявлены Мелисса Баррера, Дэн Стивенс, Кэтрин Ньютон, Уильям Кэтлетт, Кевин Дюран и Ангус Клауд в роли похитителей и Алиша Вейр в роли Эбигейл.

Сюжет расскажет истории о том, как команда из потенциальных преступников похищает 12-летнюю дочь-балерину влиятельного деятеля преступного мира. Злоумышленники намерены получить выкуп за ребенка в размере 50 миллионов долларов. Для этого им нужно всего лишь одну ночь понаблюдать за девочкой. Однако в изолированном особняке бандиты начинают исчезать один за другим. В результате они обнаруживают, что заперты внутри.

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures