В Новоорловском лесопарке ищут парализованного мужчину

Мужчина зашел в лес, и его там парализовало.

В Петербурге спасатели ищут мужчину, который потерялся в Новоорловском лесопарке. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявка на пульт дежурного поступила утром 29 июля. Как стало известно спасателям, мужчина пошел в лес от остановки автобуса у реки Каменки. Через некоторое время его парализовало.

На место происшествия отправили сотрудников поисково-спасательной службы Петербурга. Подробности случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что мужчина с 4-летним сыном без вести пропал в Ленобласти.

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