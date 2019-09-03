  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новоорловском лесопарке ищут парализованного мужчину
Сегодня, 9:28
119
Alena_Zinovieva

В Новоорловском лесопарке ищут парализованного мужчину

0 0

Мужчина зашел в лес, и его там парализовало.

В Петербурге спасатели ищут мужчину, который потерялся в Новоорловском лесопарке. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявка на пульт дежурного поступила утром 29 июля. Как стало известно спасателям, мужчина пошел в лес от остановки автобуса у реки Каменки. Через некоторое время его парализовало.

На место происшествия отправили сотрудников поисково-спасательной службы Петербурга. Подробности случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что мужчина с 4-летним сыном без вести пропал в Ленобласти.

Фото: pixabay.com

Теги: новоорловский лесопарк, парализован, поиски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии