Мужчина с 4-летним сыном без вести пропал в Ленобласти

Он взял ребенка у бывшей супруги на время отпуска.

В Ленобласти разыскивают 43-летнего мужчину, который пропал без вести вместе с 4-летним сыном. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по 47-му региону.

В полицию обратилась жительница Тосненеского района. Она рассказала, что по решению суда отдала своему бывшему мужу ребенка на время отпуска. Мужчина не вернул сына вовремя и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. В квартире, где проживает экс-супруг заявительницы, никого нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В квартире исчезнувшего работают следователи.

Ранее мы писали, что сотрудники Росгвардии вернули многодетной петербурженке потерявшегося 2-летнего сына.

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