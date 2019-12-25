Сотрудники Росгвардии вернули многодетной петербурженке потерявшегося 2-летнего сына

Мальчик исчез в тот момент, когда мама отвлеклась на своего другого ребенка.

Вчера, 21 июля, во время прогулки с детьми жительница поселка Понтонный в Колпинском районе потеряла своего 2-летнего сына. Вскоре его нашли сотрудники Росгвардии, рассказала пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области.

Накануне многодетная мать вышла на прогулку с четырьмя детьми на Южной улице. Женщина ненадолго отвлеклась на одного из своих детей, в это время пропал ее 2-летний сын. До этого он катался на беговеле.

Петербурженка сразу же обратилась к наряду вневедомственной охраны. Уже через 6 минут мальчика нашли в соседнем дворе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура проверит квест-комнату, где 11-летний мальчик сломал позвоночник.

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