Прокуратура проверит квест-комнату, где 11-летний мальчик сломал позвоночник

Прокуратура Центрального района Петербурга заинтересовалась травмированием 11-летнего мальчика в квест-комнате на Соляном переулке. Об этом пишет пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел во вторник, 21 июля. На день рождения мальчику решили подарить квест "Мир динозавров". Во время прохождения испытаний ребенок не смог добраться из одной локации в другую в плохо освещенной комнате и упал на бетонный пол с высоты около трех метров.
Врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. В настоящий момент прокуратура проверяет соблюдение федерального законодательства при организации и проведении игровой деятельности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Фото: Piter.TV
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