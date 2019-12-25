Отец ребёнка написал заявление в полицию.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что в Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник при прохождении квеста. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Соляном переулке во время прохождения квеста iLocked. Отец мальчика рассказал, что на день рождения семья решила подарить своему сыну квест "Мир динозавров". Авторы проекта заявили, что развлечение для детей от 6+. Однако отец пострадавшего ребенка отмечает, что он оказался намного сложнее и совсем не подходит для детей от шести лет.

Мальчик упал во время прохождения из одной локации в другую. Отец утверждает, что там не было света, а организаторы торопили, чтобы они шли скорее. Как оказалось, в полу была дырка, а внизу располагалась отвесная лестница без перил. Ребенок упал с трех метров вниз головой на бетонный пол.

Врачи диагностировали у 11-летнего петербуржца компрессионный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.

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Фото:Piter.TV