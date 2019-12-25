В Подольске дворники спасли выпавшего из окна ребенка

Ребенок смог уцепиться за карниз и продержался около 15 минут.

В подмосковном Подольске соседи и дворники спасли малыша, который едва не упал с 4 этажа.

Инцидент произошел сегодня, 21 июля, в Парковом районе Подольска. Пока мать спала пьяным сном, ребенок выполз на окно на 4 этаже и едва не упал вниз. Малыш смог зацепиться за карниз и начал кричать. На крики прибежали соседи и сотрудники управляющей компании. Под окнами они растянули покрывало и поймали ребенка. По словам очевидцев, ребенок провисел 15 минут.

Женщина открыла полиции дверь только спустя 4 часа после случившегося. Пострадавший малыш и еще один ребенок женщины доставлены в больницу для наблюдения.

Фото:pixabay