Парад автотехники пожарных и спасателей стартовал в Петербурге

В субботу, 22 августа, от Общественно-выставочного комплекса ГУ МЧС по Петербургу на Васильевском острове стартовала парадная колонна пожарной и спасательной техники. Мероприятие посвящено двум праздникам – Дню российского флага и 30-летнему юбилею МЧС. Об этом сообщил 78.ru
В параде приняли участие 4 современных автоцистерн и автомобилей, а также 5 представителей ретро-автопрома под управлением 9-ти офицеров. Участники двигались по набережной Лейтенанта Шмидта до Стрелки Васильевского острова.
Добавим, что для участия в мероприятии были отобраны экспонаты Пожарно-технической выставки имени Б. Кончаева.
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Фото: Pixabay
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