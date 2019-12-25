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Парад автотехники пожарных и спасателей стартовал в Петербурге
Сегодня, 13:09
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lizapoluda

Парад автотехники пожарных и спасателей стартовал в Петербурге

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Мероприятие проходит в честь российского флага и 30-летия МЧС.

В субботу, 22 августа, от Общественно-выставочного комплекса ГУ МЧС по Петербургу на Васильевском острове стартовала парадная колонна пожарной и спасательной техники. Мероприятие посвящено двум праздникам – Дню российского флага и 30-летнему юбилею МЧС. Об этом сообщил 78.ru

В параде приняли участие 4 современных автоцистерн и автомобилей, а также 5 представителей ретро-автопрома  под управлением 9-ти офицеров. Участники двигались по набережной Лейтенанта Шмидта до Стрелки Васильевского острова. 

Добавим, что для участия в мероприятии  были отобраны экспонаты Пожарно-технической выставки имени Б. Кончаева. 

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Фото:  Pixabay

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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