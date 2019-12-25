Неизвестная пара избила водителя такси в Петербурге из-за способа оплаты за проезд

Пострадавший очнулся в больнице.

Мужчина и женщина ударили водителя такси в Кировской районе Петербурга. Мужчина лежал на улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 7 июня, в районную полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Народного Ополчения, 147, корпус 2 лежит человек. Мужчину 1995-го года рождения госпитализировали в медицинское учреждение.

Было установлено, что пострадавший подвозил мужчину и женщину, однако после внезапно возникшей ссоры из-за бесконтактной оплаты за поездку, получил телесные повреждения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за прошедшие выходные в Петербурге и Ленобласти произошло более 800 ДТП.

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