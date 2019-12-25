  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестная пара избила водителя такси в Петербурге из-за способа оплаты за проезд
Сегодня, 9:25
36
nadezhda_sib

Неизвестная пара избила водителя такси в Петербурге из-за способа оплаты за проезд

0 0

Пострадавший очнулся в больнице.

Мужчина и женщина ударили водителя такси в Кировской районе Петербурга. Мужчина лежал на улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 7 июня, в районную полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Народного Ополчения, 147, корпус 2 лежит человек. Мужчину 1995-го года рождения госпитализировали в медицинское учреждение.

Было установлено, что пострадавший подвозил мужчину и женщину, однако после внезапно возникшей ссоры из-за бесконтактной оплаты за поездку, получил телесные повреждения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленники разыскиваются. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за прошедшие выходные в Петербурге и Ленобласти произошло более 800 ДТП. 

Фото: pixabay.com 

Теги: нападения, оплата проезда, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии