Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 9:06
0
MShaffter
1997
Код вставки плеера

Пара из Малайзии обнаружила у себя в ванной двухметровое НЕЧТО

0
 
 

Загадочное существо имело толстое 2х метровое тело, маленькую голову и маленький хвост.

Зуль Ханиф Анип 25 лет находился дома вместе со своей женой, когда они обнаружили у себя в ванной, выползающее из туалета неопознанное существо. 

Никто из них ранее не видел и не слышал о таком или подобном существе. Черное двухметровое тело, напоминающее огромную пиявку, медленно ползло по полу. Зуль Ханиф сообщил, что вокруг дома находятся поля и возможно существо забрело оттуда. Хотя не исключает версии, что это родилось в канализации и выползло оттуда, когда там стало слишком тесно. Хозяин дома осмотрел весь дом и не обнаружил никаких отверстий.

Пара поймала "змею - пиявку" в мешок и выпустили в воды близлежащей реки. Что же это было за существо теперь останется навсегда загадкой.

Видео:YouTube/AMAZING TV PROD

 
Теги: видео , малайзия , необычное , неопознанное
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5