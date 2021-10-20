Пара из Канады переправили столетний дом на лодках через залив

Супружеская пара из Канады переправила столетний дом на лодках через залив. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Особняк был куплен на острове Ньюфаундленд. Прошлые хозяева хотели его снести, однако пара по фамилии Ловелл выкупила дом и решила вместе с ним переехать. По земле провезти строение не получилось из-за недостаточной высоты линий электропередач. Поэтому дом переправили по воде через залив Святого Лаврентия.
Особняк установили на платформу из пустых пластиковых бочек, шин и пенопласта. К берегу его толкали лодками. В один момент он накренился и начал тонуть, но его удалось спасти. Переправа закончилась благополучно.
Ранее в Дамаске на минах подорвался автобус.
Видео: Telegram / Mash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все