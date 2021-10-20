В нем находились сирийские военные.

В Дамаске на минах подорвался автобус. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел 20 октября. Транспортное средство взорвалось при переезде через Президентский мост. Известно, что в автобусе находились сирийские военные.

По предварительным данным взрывные устройства были приведены в действие террористом. В настоящее время на месте ЧП находятся экстренные службы. Отмечается, что прибывшие на место саперы обезвредили еще одну мину

В результате теракта есть погибшие и раненые.

Ранее в Петербурге и области нашли мины времен Великой Отечественной войны

Фото: Twitter/BGarattini