В Дамаске на минах подорвался автобус. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел 20 октября. Транспортное средство взорвалось при переезде через Президентский мост. Известно, что в автобусе находились сирийские военные.
По предварительным данным взрывные устройства были приведены в действие террористом. В настоящее время на месте ЧП находятся экстренные службы. Отмечается, что прибывшие на место саперы обезвредили еще одну мину
В результате теракта есть погибшие и раненые.
Ранее в Петербурге и области нашли мины времен Великой Отечественной войны
Фото: Twitter/BGarattini
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все