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В Дамаске на минах подорвался автобус

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В нем находились сирийские военные.

В Дамаске на минах подорвался автобус. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел 20 октября. Транспортное средство взорвалось при переезде через Президентский мост. Известно, что в автобусе находились сирийские военные.

По предварительным данным взрывные устройства были приведены в действие террористом. В настоящее время на месте ЧП находятся экстренные службы. Отмечается, что прибывшие на место саперы обезвредили еще одну мину

В результате теракта есть погибшие и раненые.

Ранее в Петербурге и области нашли мины времен Великой Отечественной войны

Фото: Twitter/BGarattini

Теги: взрыв автобуса, дамаск, теракт
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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