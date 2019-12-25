Пансионат на Маршала Тухачевского крупно оштрафовали за санитарные нарушения

Руководство учреждения не позаботилось о дезинфекции помещений и изоляции заболевших постояльцев.

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей ООО "Феникс", заведующую пансионатом "Синяя птица" на улице Маршала Тухачевского. Причиной тому, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, стали многочисленные нарушения.

12 августа в пансионате зарегистрировали два случая заражения коронавирусом среди проживающих, был составлен соответствующий административный протокол. В ходе расследования выяснилось, что среди жильцов ранее зафиксировали еще пять случаев заболевания, зараженных госпитализировали в инфекционный стационар. Однако даже после случившегося в пансионате не осматривали сотрудников и не мерили им температуру, не опрашивали постояльцев о жалобах и проводили им термометрию три раза в сутки. Кроме того, в учреждении не вели журналы учета термометрии и прихода посторонних лиц и не установили дозаторы с антисептиком для рук или установили, но не наполнили средством. Помещения не проветривали, не дезинфицировали и не обеззараживали воздух в них, в одной комнате проживало до 10 человек, хотя санитарные нормативы требовали уменьшить это количеством. Расследователи выяснили, что одна из проживающих с кашлем и температурой не была изолирована от других, общалась и ела вместе с соседями.

Руководство пансионата, заключили в суде, не позаботилось о соблюдении мер по изоляции заболевших и дезинфекции учреждения. Представитель организации заверил суд, что допущенные нарушения уже устранили.

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