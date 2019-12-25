Обучение должны начать 100 воспитанниц.

Пансион воспитанниц СК РФ планируется открыть в Петербурге в 2021 году. Об этом стало известно по результатам визита главы Следкома Александра Бастрыкина в Северную столицу, сообщила пресс-служба ведомства 21 ноября.

Учить воспитанниц будут по программам среднего общего и основного общего образования. Предварительно обучение должны начать 100 воспитанниц, а 75% мест должны отдать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Напомним, само учебное заведение займет дом №8 в Графском переулке. По этому адресу располагалась школа №216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка. В сентябре 2019 года из-за низкой востребованности среди учащихся она перестала существовать как самостоятельное юридическое лицо. Учреждение присоединили к школе №206, к ней отошло и здание в Графском переулке.

В настоящий момент девичий пансион является филиалом Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК. Он располагается в другом историческом здании – Доме Нееловых на набережной реки Мойки, 13.

Фото: yandex.ru/maps