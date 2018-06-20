На Бычьем острове достраивают пансион Министерства обороны для девушек

Здание будет готово к эксплуатации в конце июля.

На Бычьем острове ведется строительство пансиона для дочерей военнослужащих. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Работа должна завершиться к 29 июля. Над созданием объекта трудятся около 600 человек.

Известно, что в пятиэтажном здании будут находиться учебные помещения, спортивные залы. Для юных воспитанниц предусмотрены пространства для занятия фехтованием, бальными танцами, гимнастикой. Сейчас там устанавливают зеркала. После покраски стен рабочие займутся расстановкой мебели.

Согласно информации от начальника участке Сергея Крайниченко, петербурженки будут заниматься в бассейне с чашей в 25 метров в длину. На первом этаже пансионата появится актовый зал на две тысячи посадочных мест. На территории будет создан спальный корпус. Его соединят с учебно-спортивным двумя отапливаемыми переходами.

Площадь одной комнаты – 40 квадратных метров. В ней могут жить две воспитанницы. Помимо ванной и туалета для них сделают гардеробную. Все комнаты по своему типу одинаковые объясняет спикер

В общей сложности в заведении на бюджетной основе будут обучаться 560 человек. Среди них - дочери военнослужащих, которые отправились в отдаленные гарнизоны, девочки из неполных и многодетных семей, дочери погибших солдат и участников боевых действий.

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Фото: Piter.tv