Минобороны Индии выделило более $3,5 млрд на закупку новой военной техники

Деньги пойдут на приобретение самолетов, патрульных кораблей, а также средств связи и управления войсками.

Министерство обороны Индии выделило 280 млрд рупий (более 3,5 млрд долларов) на закупку нового вооружения. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

По информации источника, основная сумма пойдет на приобретение шести самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS). Их должны создать на базе гражданских авиалайнеров A330. Выполнение заказа Индийской организацией оборонных исследований и разработок займет не более шести лет.

Остальная часть бюджета будет использована на закупку патрульных кораблей нового поколения, а также средств связи и управления войсками.

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