Сотрудника "Адмиралтейских верфей" обвиняют в хищение средств на оборонный госзаказ в составе ОПГ

Кировский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника инженерного центра АО "Адмиралтейские верфи" Глеба Емельченкова и акционера и финансового директора АО "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного. Они обвиняются в мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 16-го февраля.
Обвинение полагает, что мужчины совместно с генеральным директором АО "НовИТ ПРО" Андреем Петровым и другими установленными и неустановленными лицами создали организованную преступную группу, разработали преступный план и способ совершения преступления.
С мая 2012 по января 2018 фигуранты похитили не менее 368 млн рублей Министерства обороны России. Деньги были выделены на исполнение государственного оборонного заказа.
Организации должны были разработать трехмерную модель корпуса, общесудовые системы и оборудование заказа проекта 636, а также создать структурную связь между моделью и ремонтной документацией. По факту же работа была выполнена не в полной мере.
К производству уголовное дело пока не принято.
Фото: Piter.TV
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