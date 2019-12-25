  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МВД сообщило о новой мошеннической схеме с обучением торговле криптовалютами
Сегодня, 10:55
105
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

МВД сообщило о новой мошеннической схеме с обучением торговле криптовалютами

0 0

Отмечается, что данная схема фиксируется в деятельности иностранных колл-центров.

УБК МВД РФ сообщило о новой мошеннической схеме с обучением торговле криптовалютами. Отмечается, что данная схема фиксируется в деятельности иностранных колл-центров.

В опубликованном сообщении ведомства говорится,  что мошенники представляются экспертами в криптовалютной торговле и устанавливают доверительные отношения с жертвами, используя психологическую обработку. Кроме того, злоумышленники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых "нейросетевых ботов".

Ранее мы сообщали, что Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества.

Фото: pxhere.com

Теги: криптовалюты, мвд россии, мошенничество, схема
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии