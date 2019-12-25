МВД сообщило о новой мошеннической схеме с обучением торговле криптовалютами

Отмечается, что данная схема фиксируется в деятельности иностранных колл-центров.

УБК МВД РФ сообщило о новой мошеннической схеме с обучением торговле криптовалютами. Отмечается, что данная схема фиксируется в деятельности иностранных колл-центров.

В опубликованном сообщении ведомства говорится, что мошенники представляются экспертами в криптовалютной торговле и устанавливают доверительные отношения с жертвами, используя психологическую обработку. Кроме того, злоумышленники объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых "нейросетевых ботов".

Ранее мы сообщали, что Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества.

Фото: pxhere.com