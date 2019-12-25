В 2021 году чистый объём кредитов, которые взяли регионе, достигнет 400 миллиардов рублей.

Пандемия увеличила пропасть между богатыми и бедными регионами России. Об этом пишет издание Bloomberg.

Подчёркивается, что федеральный кабмин в нынешних условиях подталкивает регионы к тому, чтобы они сами обеспечивали себя. Так, например, субъектам советуют брать большие займы, чтобы покрывать собственные непредвиденные расходы на медицину и другие нужды.

Рейтинговое агентство НКР подсчитало, что в 2021 году чистый объём кредитов, которые взяли регионе, достигнет 400 миллиардов рублей. При этом в 2020 году этот показатель был практически нулевой.

Подчёркивается, что Москва закредитуется на аналогичную сумму.

Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы.

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