Пандемия сократила перевозки по рекам и каналам Петербурга в 1,5 раза

Такого падения в городе не было с 2008 года.

В этом сезоне навигации из-за пандемии больше всего пострадали пассажирские перевозки. Об этом на конференции ТАСС рассказал начальник службы регулирования движения судов Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Алексей Сидоров.

В этом году в Петербурге сезон навигации длился 141 день. За это время было выполнено 16,5 рейсов, что на 15% меньше, чем годом ранее. Круизные суда выполнили около 800 рейсов и перевезли 81 тысячу пассажиров. В прошлом году на 270 тысяч пассажиров было больше, рейсов – на 1200.

По рекам и каналам перевезли 822 тысячи человек, что на 44% меньше, чем в 2019 году. Такого падения в городе не было с 2008 года.

В Петербурге 16 ноября завершилась пассажирская навигация.

Фото: Piter.tv