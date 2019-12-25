В комитете пояснили, что снижение преступности в городе обусловлено ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что в Петербурге за время режима самоизоляции сократилось число ограблений и изнасилований. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по вопросам правопорядка и безопасности.

По данным ведомства, за первые четыре месяца в Северной столице на 17% снизилось количество краж. Также сократилось на 25% количество краж и уменьшилось число обращений об изнасилованиях.

В комитете отметили, что снижение преступности связано ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские задержали подозреваемых, похитивших 50 тысяч рублей у блокадницы.

Фото:pixabay