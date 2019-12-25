Пандемия не отразилась на цифрах смертности ветеранов в Петербурге

В Смольном считают, что это связано с соблюдением ограничительных мер.

В 2020-м году в Петербурге ушло из жизни такое же количество ветеранов Великой Отечественной войны, как и в 2019-м. Об этом сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

В 2019 скончались 12 500 ветеранов, а в 2020 — 12 400, при этом нынешний год был "пандемийным".

Ржаненков считает, что ветераны "в очередной раз подали пример жителям нашего города в отношении к сохранению и жизни, соблюдению ограничительных мер".



Всего, по данным на середину декабря, в Северной столице проживают более 91 тыс. участников ВОВ и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Ранее Piter.TV перечислил имена знаменитых людей, которые умерли в 2020 году.

Фото: Piter.TV