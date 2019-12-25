Пандемия коронавируса увеличила спрос на услуги косметологов

В Петербурге не только вырос спрос на "уколы красоты", но и снизился средний возраст пациентов.

В Петербурге во время пандемии коронавируса зафиксировали увеличение спроса на услуги косметологов. Об этом РИА Новости рассказал главный врач и владелец клиники "Космос" Илья Бендлин.

Как оказалось, петербуржцы чаще стали пользоваться "уколами красоты". Более того, снизился возраст пациентов. По словам экспертов, спрос на инъекции ботулотоксинов продолжит расти.

Учтоянется, что такой необычный спрос связан с тем, что сотрудницы и сотрудники боятся увольнения. Подсознательно работники думают, что "уколы красоты" сделают их конкурентноспособными с более молодыми сотрудникам.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге от COVID-19 умерло 73 человека.

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