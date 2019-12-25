Стройка в Петербурге пока не останавливается, работы ведутся в штатном режиме

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что пандемия коронавируса не повлияла на темпы бюджетного строительства в Петербурге. Об этом сообщает Комитет по строительству Северной столицы.

Петербургские строители обсудили ситуацию на фоне пандемии коронавируса в режиме онлайн за круглым столом "Игра на опережение". Известно, что в обсуждении принимал участие первый заместитель председателя Комитета по строительству Дмитрий Михайлов.

Отмечается, что в Северной столице несмотря на карантин и самоизоляции стройка не останавливается. На объектах ведется работа в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские рестораторы просят разрешить "выносную" торговлю.

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