Власти Петербурга на карантинную неделю ввели жесткие ограничения по работе предприятий общественного питания.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что петербургские рестораторы просят разрешить "выносную" торговлю. Об этом сообщает "Фонтанка".

Петиция от крупного холдинга ООО "АмРест" (сети KFC и PizzaHut) поступила на имя вице-губернатора Евгения Елина. Компания просит пересмотреть условия работы во время "нерабочей недели", которая продлится с 30 марта по 3 апреля. Холдинг просит оставить за ресторанами право отдавать покупателям продукцию на вынос.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля в Петербурге закрыты бары, кафе, рестораны, столовые, разрешается только доставка продукции. Таким образом в России намерены предотвратить распространение пандемии.

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