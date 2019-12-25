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Памятник жертвам политических репрессий в Петербурге восстановили после нападения вандалов
Сегодня, 16:36
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nadezhda_sib

Памятник жертвам политических репрессий в Петербурге восстановили после нападения вандалов

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Установить личности злоумышленников до сих пор не удалось.

В Петербурге восстановили памятникам жертвам политических репрессий после нападения на него вандалов. Гранитную книгу вернули на место. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

В восстановлении принимал участие один из авторов памятника ― Вячеслав Бухаев. Вместо украденной книги для памятника изготовили и установили новую. 

Напомним, книга пропала в конце июня этого года. Мемориал состоит из двух бронзовых сфинксов, смотрящих друг на друга. Композицию завершает отдельная плита, на которой располагалась гранитная книга: она символизировала 58-ую статью уголовного кодекса "за антисоветскую деятельность". Отмечается, что ее крадут уже не в первый раз. 

Злоумышленников разыскивает полиция. 

Фото: vk.com/newstucentr

Теги: вандализм, гранитная книга, памятник жертвам политических репрессий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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