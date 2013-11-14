У здания СПбГУ появится памятник министру народного просвещения Сергею Уварову

Церемония открытия монумента состоится вечером 14 июня.

У здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) установят памятник министру народного просвещения Сергею Уварову. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

Инициатором установки монумента стало Российское военно-историческое общество. Церемония открытия состоится вечером 14 июня в 18:00 в рамках ПМЭФ-2023. Мероприятие посетит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Добавим, что эскиз памятника Уварову Выбрали в ходе специального конкурса.

Ранее мы сообщили о том, что президент Казахстана не приедет на ПМЭФ.

Фото: Piter.TV