У здания СПбГУ появится памятник министру народного просвещения Сергею Уварову

У здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) установят памятник министру народного просвещения Сергею Уварову. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.
Инициатором установки монумента стало Российское военно-историческое общество. Церемония открытия состоится вечером 14 июня в 18:00 в рамках ПМЭФ-2023. Мероприятие посетит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Добавим, что эскиз памятника Уварову Выбрали в ходе специального конкурса.
Ранее мы сообщили о том, что президент Казахстана не приедет на ПМЭФ.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все