В сквере Красногвардейского района установят бронзовый памятник снайперу Алие Молдагуловой

Официально, она уничтожила 76 фашистов. Погибла 14 января 1944 года недалеко от города Новосокольники Псковской области.

В Петербурге в сквере Красногвардейского района установят памятник герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Памятник появится недалеко от ее дома. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по внешним связям.

Скульптурная композиция высотой 3 метра выполнена из бронзы и установлена на постаменте из розового гранита, добытого на Куртинском месторождении в Алматинской области республики Казахстан. Все работы по созданию памятника велись в поселке Каргалы Жамбылского района Алматинской области. пресс-служба городского комитета по внешним связям

Памятник делал казахский скульптор Едиге Рахмадиев. В основе – прижизненная фотография Алии. Церемония открытия состоится уже сегодня, 6 мая, в 12:00.

Алия Молдагулова родилась в Казахстане 25 октября 1925 года, в 1939 она оказалась в ленинградском детском доме. В 1943 она вместе с несколькими своими подругами-однокурсницами была направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду. Официально, она уничтожила 76 фашистов. Погибла 14 января 1944 года недалеко от города Новосокольники Псковской области.

Ранее в Петербурге появился первый памятник Николаю Гумилеву.

Фото: открытые источники