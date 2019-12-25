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В Смольном рассказали, куда исчез памятник репрессированным полякам с Левашовского кладбища
Сегодня, 9:44
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В Смольном рассказали, куда исчез памятник репрессированным полякам с Левашовского кладбища

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Изначально на пропажу обратил внимание генконсул Польши в Северной столице Гжегож Слюбовски.

С Левашовского кладбища в Петербурге недавно пропал памятник польским жертвам политических репрессий. Как сообщили в администрации Петербурга, монумент был отправлен на реставрацию.

Изначально на пропажу обратил внимание генконсул Польши в Северной столице Гжегож Слюбовски. Диппредставительство планировало направить в адрес российского МИД официальную ноту относительно уничтожения объекта. Однако в Смольном пояснили, что памятнику потребовалась срочная реставрация, поскольку в его отношении был совершён акт вандализма.

Напомним, что памятник полякам – жертвам политических репрессий открыли на Левашовском кладбище в 1993 году. Он выполнен из серого гранита в городе Быдгощ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге повременят с установкой газетных киосков.

Фото:  wikimedia.org (Пётр Иванов)

 

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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