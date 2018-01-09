Проектировщика памятника музыканту Василию Андрееву ищут в Петербурге

Монумент будет установлен у Детской музыкальной школы имени Андреева на Московском проспекте по инициативе администрации Московского района.

В Северной столице объявлен конкурс на создание проекта памятника музыканту Василию Андрееву. Призовой фонд составляет 400 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Северной столицы.

Монумент будет установлен у Детской музыкальной школы имени Андреева на Московском проспекте по инициативе администрации Московского района. Музыкант, живший в конце XIX – начале XX века, также являлся общественником, педагогом, композитором, дирижером, исполнителем-виртуозом. Андреев прославился тем, что основал первый оркестр народных инструментов и усовершенствовал русскую балалайку, добавив ей лады, благодаря чему она стала концертным инструментом.

В конкурсе могут принять участие архитекторы, скульпторы, дизайнеры и художники. Ждать заявок от них будут до 16 ноября включительно, сам конкурс завершится 27 ноября. Подать заявку можно через сайт КГА.

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