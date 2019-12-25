В Ладоге нашли разбитый на части истребитель

Обломки самолета находились в 300 метрах от берега.

Волонтеры в течение двух месяцев проводили раскопки в Ладожском озере в Ленобласти. Первой находкой стал истребитель И-16 времен Великой Отечественной войны, сообщил РЕН ТВ.

В ходе раскопок перед поисковиками открылась пугающая картина: детали были разбросаны на 30–50 метров, что указывает на колоссальную силе удара, вероятно, самолет при падении совершил несколько кувырков. Также на месте обнаружили части двигателя и винта и разбитую спинку кресла пилота. Обломки машины находились на отмели, в 300 метрах от берега.

Самой ценной находкой волонтеры назвали серийные номера на ящике с патронами, на броне и капоте. Он помогли узнать личность управлявшего истребителем пилота.

Ранее мы сообщали, что саперы ликвидировали авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Ленобласти.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)