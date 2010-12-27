Открытие памятника запланировано на январь 2020 года.

В четверг, 10 октября, стало известно о том, что в Иерусалиме заложат памятник блокадникам Ленинграда. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Сергей Марков.

Это будет первый памятник, посвященный этому событию, в дальнем зарубежье. И это не просто дальнее зарубежье, а Иерусалим, центр мировых религий заявил он

Известно, что монумент разработали российские и израильские архитекторы. По замыслу авторов, в латунную стелу вмонтируют бронзовое "пламя свечи".

Открытие памятника запланировано на январь 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Макаров поддержал протестующих против уплотнительной застройки на Петроградке.

Фото:pixabay