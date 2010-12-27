Макаров поддержал протестующих против уплотнительной застройки на Петроградке

Он поручил перевести конфликтный участок в зеленые насаждения.

10 октября председатель ЗакСа Вячеслав Макаров встретился с жителями домов №19 и 23 на Большой Разночинной улице, пишет пресс-служба ЗакСа. В этом районе планировалась стройка многоквартирного дома, но работы приостановили из-за жалоб жильцов, который указывали на угрозу повреждения исторических зданий.

На спонтанной встрече были также представители застройщика ООО "Орион", техзаказчика "Бронко Девелопмент" и сотрудники надзорных организаций.

Жалобы жильцов возникли на основании того, что безопасности строительства дали необъективную оценку. К тому же, местные лишатся придомовой территории.

После встречи Макаров поручил подготовить законопроект о том, чтобы внести конфликтный участок в перечь зеленых насаждений.

"Мы и дальше будем предпринимать самые жесткие меры против бездумной застройки центральных районов. Мы обязаны сберечь исторический центр Петербурга для наших потомков", – подчеркнул председатель ЗакСа.

Ранее Piter.TV писал, что российский аукционный дом стал официальным продавцом имущества Петербурга.

Фото: Piter.TV