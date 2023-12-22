Стартовало вручение почетных знаков проживающим за границей блокадникам

Торжественные церемонии проходили в Бишкеке и Берлине.

Блокадникам, которые живут за рубежом, 18 января начали вручать почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады". Торжественные церемонии проходили в Бишкеке и Берлине. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 18 января.

Кроме того, в Петербурге губернатор Александр Беглов вместе с председателем городского ЗакСа Александром Бельским вручил первые 20 знаков блокадникам в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда, который находится в Соляном переулке. Всего награды получат 60 тыс. ветеранов.

В октябре 2023 года МИД РФ направило свыше 2,5 тыс. знаков в российские дипломатические учреждения в 39 странах мира. Их вручат блокадникам из Абхазии, Австралии, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Киргизии, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Новой Зеландии, Панамы, Польши, Армении, Казахстана, Кубы, Молдавии, Узбекистана, Румынии, Словакии, США, Туркменистана, Финляндии, ФРГ, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии. Согласно плану, к 27 января 2024 года все награды будут доставлены и вручены.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)