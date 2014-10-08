Реставрационные работы длились почти три года.

С памятника Николаю I на Исаакиевской площади сняли строительные леса. Об этом Piter.TV рассказал читатель.

Реставрационные работы длились почти три года. За эти годы были восстановлены конная статуя, орел и четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие "Силу", "Мудрость", "Правосудие" и "Веру". Также специалисты отреставрировали утраченный декор и барельефы.

Памятник, созданный по проекту архитектора Огюста Монферрана, открыли в 1859 году. Он расположен между Мариинским дворцом и Исаакиевским собором.

Ранее мы писали, что к середине ноября с Казанского собора снимут леса.

Видео, фото: Piter.TV