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С памятника Николаю I на Исаакиевской площади сняли строительные леса

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Реставрационные работы длились почти три года.

С памятника Николаю I на Исаакиевской площади сняли строительные леса. Об этом Piter.TV рассказал читатель. 

Реставрационные работы длились почти три года. За эти годы были восстановлены конная статуя, орел и четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие "Силу", "Мудрость", "Правосудие" и "Веру". Также специалисты отреставрировали утраченный декор и барельефы. 

Памятник, созданный по проекту архитектора Огюста Монферрана, открыли в 1859 году. Он расположен между Мариинским дворцом и Исаакиевским собором.

Ранее мы писали, что к середине ноября с Казанского собора снимут леса.

Видео, фото: Piter.TV

Теги: памятник николаю i, реставрация
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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