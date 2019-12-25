В Смольном сообщили о 163-летии памятника Николаю I на Исаакиевской площади

Статуя, установленная на двух точках опоры, недавно прошла масштабную реставрацию.

В четверг, 7 июля, в Петербурге вспоминают историческую дату. Как сообщила пресс-служба Смольного, именно в этот день в 1859 году был торжественно открыт памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади.

Монумент был спроектирован по заказу сына самодержца - Александра II. Его установку приурочили в 60-летию Николая. Памятник примечателен тем, что в его конструкции есть только 2 точки опоры. Гораздо позже, во времена Октябрьской революции, эта особенность помогла сохранить памятник. Современный КГИОП признал его объектом культурного наследия федерального значения, а совсем недавно прошла реставрация монумента. Над проектировкой и восстановлением монумента трудились больше 3-х лет.

Реставрация и охрана памятников в этом году получит дополнительное финансирование от правительства Петербурга. Общая сумма средств составит 3,6 млрд рублей.

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Фото: Администрация Санкт-Петербурга