Памятник Маугли в Приозерске обновили с помощью краски

Встречу Багиры и Маугли воссоздали еще в 1967 году.

Сотрудники МП Приозерское районное агентство услуг покрасили единственный в стране Памятник Маугли и Багире. Об этом сообщил сообщил глава районной администрации Александр Соклаков на своей странице "ВКонтакте".

Отметим, что памятник создал скульптор Борис Карагод: будучи студентом в 1967 году, он проходил практику в городе и воплотил встречу персонажей Киплинга в скульптуре. Сейчас она находится в Петровском сквере.

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Фото: ВКонтакте / id556785964