Памятник Хо Ши Мину в Петербурге откроют в 2021 году

Монумент расположится в Выборгском районе.

Памятник первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину планируется открыть в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Выборгского района.

На пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина в минувшем октябре уже расположился закладной камень памятника. Отмечается, что изготовлением и установкой памятника займется вьетнамская сторона, а территорию вокруг монумента благоустроит администрация Выборгского района.

Памятник Хо Ши Мину высотой 3-4 метра сделают из бронзы на каменном двухметровом постаменте, лицо президента Вьетнама символично обратят лицом на восток, в сторону его страны. В Петербурге уже второй раз отдадут дань уважения вьетнамскому политику: в 2010 году во дворе Института Хо Ши Мина на территории СПбГУ установили первый памятник.

В Петербурге подсветили скульптуру "Четыре сфинкса" и памятник Пушкину.

Фото: пресс-служба Смольного