Его планируют установить на бульваре на улице Декабристов у дома №57.

В понедельник, 29 июня, стало известно, что в Петербурге намерены установить памятник Блоку. Об этом заявил председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

Памятник Блоку планируют установить на бульваре на улице Декабристов у дома №57. Однако для установки памятника необходимо внести поправку в закон о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов отметил, что Блока называют самым петербургским поэтом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили все городские фонтаны.

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