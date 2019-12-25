В понедельник, 29 июня, стало известно, что в Петербурге намерены установить памятник Блоку. Об этом заявил председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.
Памятник Блоку планируют установить на бульваре на улице Декабристов у дома №57. Однако для установки памятника необходимо внести поправку в закон о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия.
Градоначальник Северной столицы Александр Беглов отметил, что Блока называют самым петербургским поэтом.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили все городские фонтаны.
Фото:википедия
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