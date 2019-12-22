Памятник Александру Маринеско могут подсветить через три года

На данный момент монумент теряется в темноте в ночное время.

На пересечении проспекта Стачек и дороги на Турухтанные острова семь лет назад установили памятник Герою Советского Союза подводнику Александру Маринеско. Все это время монумент стоит без освещения в темное время суток, что и заметили петербуржцы. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

В "Ленсвете" отметили, что подсветить памятник не получится без установки опор освещения, для которых нужна проектная документация. На данный момент на участке с монументом есть лишь воздушные линии электроснабжения. Проектирование реконструкции освещения территории от проспекта Стачек до улицы Зенитчиков планируется разработать после 2023 года. Чтобы подсветка каменного подводника появилась быстрее, горожанам предложили обратиться в районную администрацию с соответствующим предложением.

В Смольном обсуждают легализацию памятника человеку-невидимке.

Фото: memory-map.prosv.ru