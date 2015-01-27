В Британии сегодня объявлен национальный траур по умершему супругу Елизаветы II.

Память принца Филипа почтили орудийным салютом в британских городах и на военных кораблях. Об этом рассказали правительственные представители. На официальном сайте кабмина говорится о том, что в Лондоне состоялся орудийный салют в память об умершем накануне супруге королевы Великобритании Елизаветы II. Аналогичные мероприятия прошли на местных военных базах Девонпорт и Портсмут и кораблях флота.

Первые залпы жители Британии услышали в 12 часов (в 14 часов по местному времени) из башен Тауэра, а также казарм Королевской морской пехоты в Вулидже. Иностранцы напомнили, что герцог Эдинбургский служил в королевских ВМС во время Второй мировой войны.

Орудийные залпы слышатся также в королевском полку на Гибралтаре, бортах эскадренного миноносца Diamond и фрегата Montrose, которые в настоящее время находятся в открытом море. Из пушек будет дан 41 залп, с периодичностью в одну минуту.

Джонсон отметил вклад принца Филипа в укрепление британской монархии.

Фото: Twitter/The Royal Family