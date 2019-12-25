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В Петербурге почтили память погибших в блокаду учителей школы №161
Сегодня, 19:58
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smirenny

В Петербурге почтили память погибших в блокаду учителей школы №161

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Память погибших в блокаду учителей школы № 161 увековечили в Петербурге

В четверг, 24 декабря, на месте школы №161 на 6-й Советской улице установили и торжественно открыли мемориальную табличку в память погибших в годы блокады учителей. Об этом сообщили в Смольном.

В 1943 году школу разрушили немцы во время авианалета. Пять учителей, спасая детей из-под завалов, погибли. Отмечается, что инициатором установки таблички стала Надежда Васильевна Строгонова, которая работала в этой школе в годы блокады, а в сентябре этого года отмечала 100-летний юбилей. 

Была и другая страшная трагедия: в сейфе лежали продовольственные карточки. Они тоже оказались под завалами, и детей было нечем кормить. Надежда Васильевна ходила в Ленгорисполком, дошла до обкома партии и добилась восстановления этих карточек

рассказал губернатор. 

Помимо этого глава города пообещал установить памятник блокадному учителю.

Ранее мы писали, что "Ленэнерго" оспорит в суде уничтожение граффити с Бодровым и Цоем.

Фото: gov.spb.ru

Теги: блокада, погибшие учителя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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